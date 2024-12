C’è stata molta speculazione su una possibile crisi tra la presentatrice e il portiere, che sono stati sposati solo sei mesi fa dopo aver dato il loro amore solo due anni fa. Entrambi hanno sempre scelto di non chiarire pubblicamente la situazione, ma ora i presunti motivi che hanno causato tensione nella coppia sono venuti alla luce.

Diletta Leotta e Loris Kaius sono in crisi? Le indiscrezioni

Sembra che il tedesco sportivo, che al momento è senza una squadra con cui giocare, abbia fatto una scoperta poco piacevole. Negli ultimi giorni, Diletta Leotta e Loris Karius sono volati a Miami per un po’ di relax e speranze di ritrovare serenità. Da mesi si parla di crisi tra i due, ma nessuno ha mai rivelato il vero motivo. Ora, il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia ha ascoltato una fonte molto vicina alla coppia. “Karius ha scoperto dei messaggi che Leotta aveva scambiato con una persona molto chiacchierata”, ha rivelato Parpiglia.

“Dopo aver scoperto questa corrispondenza, Karius ha chiesto a sua moglie un periodo di pausa per riflettere sulla loro relazione”. E “a quel punto, Diletta ha fatto marcia indietro perché ha sempre creduto nei valori familiari e soprattutto nella sua famiglia che aveva costruito insieme al compagno. Questa famiglia si è concretizzata con l’arrivo della loro piccola Aria. Perché distruggere tutto questo? È meglio fare un passo indietro e fermarsi”.

“Così, approfittando della presentazione legata a FIFA Club World Cup, decide di staccarsi dal gruppo dei colleghi di DAZN e si concede una mini vacanza tra mare e cene insieme al suo compagno. Noi li abbiamo sorpresi proprio al mare, e tra i due sembra tornato il sereno… almeno per ora…”, ha aggiunto Parpiglia postando alcune foto di Diletta e Karius dove sembrano apparentemente sereni. “Li abbiamo sorpresi proprio al mare, sembra che tra loro sia tornata la serenità… almeno per ora”.

Diletta Leotta, crisi rientrata con Loris Karius?

Quindi, sembra che la crisi si sia risolta: Diletta Leotta ha fatto un passo indietro per il bene della sua famiglia. Loris Karius, che attualmente non ha una squadra, si è trasferito a Milano per amore di Diletta e della loro bambina Aria, nata un anno fa. Mentre aspettiamo per vedere se la loro relazione continuerà senza intoppi nei prossimi mesi o se ci sarà un divorzio entro il 2025 come accennato da Fabrizio Corona, Diletta Leotta è in pole position per condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nonostante il fallimento de La Talpa, Mediaset e in particolare Pier Silvio Berlusconi sarebbero rimasti soddisfatti del lavoro della trentatreenne siciliana.

Ecco perché sarebbero pronti a promuoverla come conduttrice de L’Isola dei Famosi, dove Vladimir Luxuria dovrebbe tornare come opinionista dopo aver condotto lo scorso anno senza grandi risultati in termini di ascolti. Secondo alcune voci, potremmo vedere anche Loris Karius come naufrago a L’Isola dei Famosi 2025. Sarà vero? Di certo il tedesco sta cercando di farsi strada in altri settori oltre al calcio. Recentemente, grazie alle molte opportunità offerte da una città come Milano, si è dedicato anche al modellato e al djing.