Nella serata di giovedì 5 dicembre, Vladimir Luxuria, mentre si trovava nel suo quartiere, il Pigneto a Roma, e stava attraversando le strisce pedonali su Via L’Aquila, è stata investita da un motorino. Scossa dall’accaduto, ha condiviso le sue prime parole sui social.

“ Devo avere un angelo in cielo che mi protegge : dopo il ritrovamento del mio portafoglio rubato mi è successo anche questo”.

Vladimir Luxuria racconta di aver corso un grande pericolo a causa di un incidente mentre si trovava nel quartiere di Roma in cui vive. La conduttrice ha condiviso la sua esperienza in un video pubblicato nel primo pomeriggio del 6 dicembre.

“Stavo attraversando la strada su via L’Aquila, sulle strisce pedonali e a un certo punto un motorino ha sorpassato, sulla doppia striscia continua , tutte le auto in coda e mi ha investita sulle strisce pedonali ”.

La conduttrice ha spiegato che, fortunatamente, indossava un cappotto molto imbottito e per questo non ha subito gravi danni. Tuttavia, ha ammesso di essersi molto arrabbiata, aggiungendo che, se al suo posto ci fosse stato un bambino, la situazione sarebbe stata molto più grave.

Vladimir Luxuria ha raccontato di aver preso la targa della moto e, inizialmente, di aver pensato di denunciarlo. Era molto arrabbiata e con l’adrenalina alle stelle quando si è vista il motorino addosso. Il motociclista, però, le avrebbe spiegato di essere stanco e di essere un padre di famiglia. Alla fine, la conduttrice ha scelto di non fare denuncia, ma ha comunque dichiarato:

“Voglio approfittarne per dire ai motociclisti romani e non, a chi porta i monopattini etc. di fare attenzione perché una distrazione o una stanchezza a volte può causare dei danni“.