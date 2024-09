Vladimir Luxuria, ospite di Pomeriggio 5, si è scagliata contro Morgan per il caso sollevato da Angelica Schiatti. A detta dell’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi, il cantautore è vittima di se stesso e non fa altro che rovinarsi con le sue mani.

Vladimir Luxuria ha dichiarato:

“Noi siamo abituati a vedere gli exploit di Morgan e alcuni episodi ci hanno anche fatto sorridere come, ad esempio, a Sanremo con Bugo. Ma in questo caso, si parla di stalking e ci sono denunce e prove continue da parte dell’ex fidanzata Angelica. Io penso che Morgan sia vittima di se stesso e se non lavora e non si esibisce o suona in giro è perché si rovina con le sue mani non perché ci sono persone che parlano e scrivono della sua vicenda”.