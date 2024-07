Morgan è finito nuovamente nei guai. Questa volta, a muovergli accuse di stalking è l’ex fidanzata Angelica Schiatti. La donna, attualmente in coppia con Calcutta, lo ha denunciato nel 2020, ma qualcosa o qualcuno sembra voler rallentare/bloccare il processo.

Morgan: l’ex fidanzata Angelica Schiatti lo denuncia per stalking

Grazie ad un’inchiesta portata avanti da Selvaggia Lucarelli pubblicata su Il Fatto Quotidiano, è venuta a galla una vicenda che riguarda Morgan e l’ex fidanzata Angelica Schiatti. Nel 2020, la donna ha denunciato Marco Castoldi per stalking, portando in tribunale una serie di prove che lo inchiodano. Eppure, il processo si è fermato all’udienza preliminare, andata in scena il 10 ottobre del 2023.

Morgan e Angelica Schiatti: cosa è successo tra i due?

Angelica e Morgan si sono conosciuti nel 2014. Hanno avuto una breve frequentazione, poi le loro strade si sono separate. Nel 2019 si sono rivisti e hanno iniziato una nuova relazione. La storia è finita dopo 3 mesi per volere della Schiatti. Nel 2020, però, lei è costretta a denunciarlo, ottenendo l’attivazione del codice rosso. La casa di Castoldi viene perquisita e lui, nonostante tutto, continua a perseguitarla. Le invia messaggi con minacce e pubblica video erotici dell’ex fidanzata su un gruppo privato chiamato InArteMorgan. “E adesso per la gioia di tutti i se*aioli del mondo vi sparo una tripletta di video porno di A. che vi mettono a posto per qualche anno“, scrive il cantautore nella chat in questione. Quando qualcuno gli fa notare che si tratta di revenge porn, lui replica: “Non posso condividere con qualcuno un po’ di santa tro*aggine di una tro*a che ha fatto la tro*a perché è tro*a e sa fare solo la tro*a?“.

Morgan: il processo con l’ex fidanzata è fermo

Non contento, Morgan inizia a perseguitare anche i genitori dell’ex fidanzata, le amiche e Calcutta, nuovo compagno di Angelica. Nei messaggi che invia a loro le minacce sono evidenti. Alla madre della ragazza, ad esempio, scrive: “Se mi incazzo esplode il vulcano e Angelica si scava la bara“. A Calcutta, invece, scrive: “Ehi piccola merdina secca. Quando il tuo piccolo ca**o non verrà più succhiato dalla mia donna te lo metterà in cu*o quello di un negro gigante“. Come se non bastasse, nel 2021 assolda due ragazzi siciliani per pedinare Angelica e Calcutta, che gli inviano addirittura la foto della casa in cui vive la coppia. Nonostante le prove di stalking, minacce e revenge porn, il processo contro Morgan è fermo. Il motivo? I legali del cantautore stanno cercando un accordo con la difesa. La prossima udienza, volta solo alla ricerca di una conciliazione, è fissata per il 13 settembre 2024.