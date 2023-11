Morgan è una furia contro Fedez dopo il caos X Factor: "Ha fatto una cosa orrenda"

Morgan ancora al centro della polemica. Dopo il licenziamento da X Factor a causa delle battute infelici nei confronti di Fedez e Francesca Michielin e degli scontri con gli altri due giurati, Ambra Angiolini e Dargen, il cantautore ha rotto il silenzio in una infuocata conferenza stampa.

Morgan hai parlato di editto bulgaro nei tuoi confronti. Ti senti trattato come Biagi o Santoro?

“No mi sento come un uomo che vive in una realtà alla deriva, che assiste con i suoi occhi ad uno spaventoso naufragio umanistico. Dove la censura delle parole, dove la mancanza di valori morali e culturali sono arrivate a un livello impensabile all’epoca degli editti di Biagi e Santoro”

Ci puoi raccontare cosa è successo a fine puntata?

“Il vero scandalo che viene mantenuto occulto eppure una telecamera c’era ed e’ stata cacciata. Due pesi due misure. So anche che dopo la mia uscita pesanti diffamazioni sulla mia persona ma parleranno i miei avvocati di questo non e’ la sede”

Il tuo rapporto con Fedez?

“Fedez non è un mio nemico, è lui che mi ha fatto una scenata pazzesca. Gli ho scritto una canzone, per aiutarlo a rimettersi dalla sua malattia, da questo momento difficile. La vita è importante e quando vedi un ragazzo di 33 anni che lotta per la vita tutto è meno importante di quello. La vita non deve essere mai scavalcata.”

Qualcuno in particolare si è opposto alla tua presenza nello show?

”Che non è un nome e cognome che si è opposto ma è un intero sistema che non ha assolutamente rispettato anzi ha provocato”.

Hai letto il post di Bugo, che ha commentato con una risata il post di X Factor che annunciata il «licenziamento»?

“Non ho letto il post di Bugo, non sono una persona in grado di provare rancore. Questo mondo fatto di colpi bassi e rancore non lo concepisco. Bugo, mi è sempre piaciuto come cantautore, se fa delle cose belle. Non so se scrive ancora lui, se scrive lui mi è sempre piaciuto. Volevo invitarlo anche come ospite ad X Factor, poi è andata come è andata”.