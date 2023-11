Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso di interrompere il rapporto con Morgan, che è ufficialmente fuori da X Factor. Un comunicato ufficializza la decisione presa.

Morgan fuori da X Factor: “Comportamenti incompatibili e inappropriati”

Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Il cantautore è ufficialmente fuori dal talent show, dopo giorni di indiscrezioni. La produzione ha fatto sapere che la valutazione è stata fatta “a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni“. “È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco” si legge ancora nel comunicato stampa.

Morgan fuori da X Factor: “Ho risollevato un format agonizzante”

Morgan aveva parlato della sua esperienza con X Factor in un’intervista a Fanpage.it. “Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti, dei discorsi sulla musica” ha dichiarato, sottolineando di essersi trovato come “una pecora nera“.