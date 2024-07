Dopo che la denuncia di Angelica Schiatti a Morgan è diventata di dominio pubblico, Calcutta ha rotto il silenzio. Ecco cosa ha fatto Marco Castoldi a lui e alla fidanzata negli ultimi quattro anni.

Calcutta: la fidanzata e la denuncia di stalking all’ex Morgan

Per Angelica Schiatti e Calcutta, gli ultimi quattro anni sono stati un inferno. La colpa è di Morgan che, come tanti altri uomini, non ha accettato la fine della sua relazione con l’ex fidanzata. Così, Marco Castoldi ha iniziato a perseguitare la donna, il compagno, i familiari e perfino gli amici. Angelica non ha potuto fare altro che denunciarlo per stalking, riuscendo ad ottenere il codice rosso. La situazione, però, non è cambiata. Il cantautore ha continuato ad agire contro di lei e il processo è fermo perché i legali di Morgan puntano ad una conciliazione. A far venir fuori la faccenda è stata Selvaggia Lucarelli. Adesso, anche Calcutta ha rotto il silenzio.

Le parole di Calcutta

Via Instagram, Calcutta ha commentato così la vicenda tra la sua fidanzata e l’ex Morgan:

“Odio parlare della mia vita privata, anzi odio parlare, ma adesso mi tocca. Oggi sono usciti diversi articoli che parlano di quello che ha dovuto subire la mia ragazza in questi 4 anni. Vi assicuro che i fatti atroci riportati nell’articolo sono solo una piccola parte di quelli accaduti e hanno modificato la nostra vita più di quanto si possa immaginare. La cronaca purtroppo parla troppo spesso di vicende simili che finiscono nel peggiore dei modi”.

Calcutta si è scagliato anche contro Warner Music Italia, che a quanto pare ha offerto un contratto a Morgan pur sapendo della denuncia di stalking. E’ per questo che l’artista di Latina ha deciso di interrompere ogni tipo di collaborazione con la casa discografica. “Chi si comporta così, restando in silenzio, ai miei occhi è complice. Guardatevi dentro ogni tanto“, ha concluso il cantante.

I ringraziamenti di Angelica Schiatti

Dopo che la storia dello stalking di Morgan è diventata pubblica, anche Angelica ha rotto il silenzio. Tramite il suo account Instagram, ha dichiarato: