La prossima stagione televisiva potrebbe vedere una nuova rivoluzione in casa Mediaset. Stiamo parlando dell’Isola dei Famosi e della conduttrice Vladimir Luxuria: è vero che è stata “licenziata”? E’ stata lei stessa a rompere il silenzio.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria “licenziata”?

L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha visto come conduttrice Vladimir Luxuria e nei panni di opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Un trio che, insieme al cast, non è riuscito a fare la fortuna del reality honduregno. Gli ascolti sono stati deludenti e Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato in più occasioni di non essere rimasto affatto soddisfatto. A questo punto, la domanda sorge spontanea: Vladimir è stata “licenziata“?

Le parole di Vladimir Luxuria

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Vladimir Luxuria ha rotto il silenzio, sottolineando che non ha ancora ricevuto proposte per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Ha dichiarato:

“Non so se sarò ancora confermata alla conduzione, come opinionista o altro”.

Vladimir ha ammesso che è stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a volere un reality senza troppo trash e che, nonostante tutto, lei rifarebbe tutto allo stesso modo.

La delusione di Pier Silvio Berlusconi

Al momento, quindi, non è chiaro se Luxuria è stata davvero licenziata o meno. Potrebbe anche tornare all’Isola dei Famosi nei panni di opinionista, chi può dirlo? Berlusconi si è limitato a dichiarare: