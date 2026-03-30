Dimissioni Franceschini a Biella dopo polemiche sul caso 'Le 5 Forchette'

Dopo le polemiche legate alla bisteccheria e alla società 'Le 5 Forchette', Cristiano Franceschini rassegna le dimissioni da assessore comunale di Biella e difende la propria correttezza

La vicenda che coinvolge la società nota come ‘Le 5 Forchette’ ha portato a una nuova defezione nell’amministrazione locale: Cristiano Franceschini ha formalizzato le proprie dimissioni irrevocabili dalla giunta comunale di Biella. In una nota inviata al sindaco Marzio Olivero l’assessore ha spiegato di aver scelto di fare un passo indietro per preservare la serenità dell’azione amministrativa e per rispetto del suo partito, Fratelli d’Italia. La comunicazione ufficiale è giunta nel contesto in cui la vicenda, oltre a suscitare clamore mediatico, ha attirato l’attenzione della stampa e delle autorità competenti, creando tensione nell’esecutivo cittadino.

Il fatto assume rilievo anche per la concomitanza con altre scelte politiche sul territorio: nella stessa fase è emersa la decisione di un’altra esponente di peso del partito di presentare le proprie dimissioni. La situazione si è acuita nelle settimane precedenti, quando sono emersi particolari relativi alle quote societarie e ai rapporti tra soci, con riferimenti a una partecipazione pari al 5% nella società incriminata. L’insieme degli elementi ha reso inevitabile una verifica pubblica che avrebbe dovuto svolgersi durante un convocato consiglio comunale.

Le ragioni ufficiali della scelta

Nella dichiarazione diffusa il diretto interessato ha ribadito la propria versione: non ci sarebbe stata alcuna condotta irregolare o opaca nel suo operato, e ogni decisione amministrativa sarebbe stata presa nel rispetto delle norme. Tuttavia, Franceschini ha riconosciuto di aver commesso una leggerezza e si è detto pronto ad assumersi la responsabilità politica del gesto. Ha inoltre definito l’insieme delle critiche come un attacco mediatico costruito su insinuazioni, promettendo di difendere la propria reputazione in tutte le sedi opportune per ristabilire la verità.

Il rapporto con la società e le contestazioni

Secondo le ricostruzioni emerse, Franceschini era tra i soci della società legata alla vicenda della bisteccheria, con una quota indicata intorno al 5%. La presenza di questa partecipazione e alcuni collegamenti documentali hanno alimentato interrogativi sull’opportunità politica del suo ruolo. In vista del consiglio comunale, anche l’assessore al bilancio Amedeo Paraggio avrebbe dovuto chiarire il suo ruolo, dopo che lo studio di quest’ultimo era stato indicato come possibile sede legale dell’azienda. La dinamica ha spinto l’amministrazione a richiedere un chiarimento pubblico, ampliando il dibattito locale.

Contesto politico e reazioni

Le dimissioni di Franceschini si inseriscono in un quadro più ampio di tensioni nel centrodestra locale e regionale: nella stessa tornata di notizie si è parlato della scelta di un’altra figura politica di lasciare l’incarico, con conseguenze per la maggioranza. Da parte sua, l’ex assessore ha sottolineato il rispetto per il partito Fratelli d’Italia e per le istituzioni, manifestando la volontà di non trasformare la vicenda in uno strumento per delegittimare persone e amministrazioni. La dichiarazione pubblica ha un tono difensivo ma contiene anche un invito alla tempestività e alla calma, per evitare che l’emotività domini il dibattito.

Impatto sulla giunta e sul consiglio comunale

La mancata presenza di Franceschini al prossimo consiglio comunale e la scelta di dimettersi alla vigilia della seduta hanno sollevato questioni pratiche sulla tenuta della giunta e sulla necessità di sostituire l’incarico in tempi rapidi. L’amministrazione dovrà valutare nomine e deleghe per assicurare continuità nei servizi, mentre il confronto politico potrebbe avvenire sia nei banchi del consiglio sia attraverso iniziative interne al partito. Intanto, la stampa locale e nazionale seguirà da vicino gli sviluppi, soprattutto alla luce dell’attenzione degli organi inquirenti.

Prospettive e possibili sviluppi

Restano aperti i passaggi giudiziari e amministrativi che possono influenzare l’evoluzione della vicenda: la partecipazione societaria, le comunicazioni formali e la verifica delle responsabilità potrebbero essere oggetto di approfondimenti da parte della DDA e di altre autorità competenti. Franceschini ha annunciato che continuerà a difendersi con determinazione, avvalendosi degli strumenti legali per contrastare ogni forma di strumentalizzazione. Sul piano politico, la maggioranza dovrà decidere come reagire per preservare la governabilità e la credibilità dell’azione amministrativa nella città di Biella.

Conclusione

La scelta di dimettersi rappresenta, secondo l’interessato, un atto volto a tutelare il buon funzionamento del Comune e la reputazione del partito, pur mantenendo ferma la volontà di chiarire la propria posizione. La partita ora si sposterà tra uffici giudiziari, aule consiliari e comunicati politici, con l’obiettivo di ricostruire fatti e responsabilità. Resta al centro il tema della trasparenza delle relazioni tra incarichi pubblici e interessi privati, un tema che la comunità di Biella osserva con attenzione.