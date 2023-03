Home > Askanews > Directa presenta il bilancio 2022: cresce il trading online Directa presenta il bilancio 2022: cresce il trading online

Torino, 21 mar. (askanews) – Directa Sim, il broker pioniere del trading online in Italia, ha presentato i risultati finanziari dell’esercizio 2022. Dati operativi come il numero di nuovi conti aumentato del 20.7% rispetto al 2021 e il numero di ordini pari a circa 4,2 milioni e in crescita del 3% testimoniano l’efficacia delle azioni intraprese nell’ultimo triennio. L’utile netto 2022 da record di 5,6 milioni di euro, in aumento ulteriore testimonia il percorso di crescita della società iniziato nel 1995 a Torino. Così Vincenzo Tedeschi, AD Directa Sim, spiega quali sono gli investitori a cui si rivolge la società: “Il target storico è quello del trader evoluto, che investe sui mercati con una grande capacità di analisi. A partire dal 2020, a seguito di un cambio di strategia dell’azienda, ci siamo rivolti anche a chi investe i propri risparmi con un’ottica di lungo periodo senza prendere grossi rischi sui mercati”. Interviene anche Giancarlo Marino, co-AD Directa: “Nasciamo nel 1995, da un’idea del nostro attuale presidente, il prof. Massimo Segre, e dell’attuale vice-presidente, l’ingegner Mario Fabbri, che hanno avuto l’intuizione di dare alla clientela finale la possibilità di avere un accesso diretto ai mercati finanziari”. Nel mondo digitalizzato in cui viviamo, la mission di Directa è offrire a tutti la libertà di investire autonomamente attraverso una tecnologia accessibile.

