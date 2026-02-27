Ditonellapiaga arriva alla serata cover in coppia con Tony Pitony cantante che tende a dissacrare il politically correct con testi scomodi e pungenti su personalità importanti, i due portano all'Ariston la canzone "The Lady is a Tramp". Ditonellapiaga e il suo Sanremo 2026 Ditonellapiaga arriva a...

Ditonellapiaga arriva alla serata cover in coppia con Tony Pitony cantante che tende a dissacrare il politically correct con testi scomodi e pungenti su personalità importanti, i due portano all’Ariston la canzone “The Lady is a Tramp”.

Ditonellapiaga e il suo Sanremo 2026

Ditonellapiaga arriva a Sanremo 2026 con il suo brano “che fastidio” un pezzo molto ritmato e orecchiabile che è diventato subito una hit radiofonica, dimostrando lo stile e il talento della cantante.

Al momento non è tra i favoriti per la vittoria ma sicuramente la sua canzone è destinata a fare successo nei prossimi mesi come per altre canzoni sanremesi che non hanno vinto ma sono entrate nella mente e nelle orecchie di tutti.

Esibizione-musical con Tony Pitony

Ditonellapiaga ha cantato “The Lady is a Tramp” con Tony Pitony, i due si sono esibiti con abiti tipici degli anni in cui la canzone è uscita, lei indossava una parrucca rosa.

L’esibizione si è svolta senza particolari colpi di scena, intervallando il cantato con lo stile musical in un mix tra passato e presente che ha catturato il pubblico.

Il finale con Tony che riferendosi a Conti dice “Carlo, Fiori e Frutta” in riferimento ad una mela appoggiata sul palco vicino al microfono. Dito raccoglie i fiori di Sanremo e lascia il palco salutando tutti.