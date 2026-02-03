Divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo dopo l'incidente con il petardo

Il clima nel mondo del calcio può spesso diventare teso. L’episodio avvenuto il 1° febbraio 2026 allo stadio Zini di Cremona ne è una chiara dimostrazione. Durante il match tra Cremonese e Inter, un petardo lanciato da un tifoso nerazzurro ha provocato una reazione immediata da parte delle autorità competenti. Questo gesto ha messo in pericolo la sicurezza del portiere della Cremonese, Emil Audero, ed ha portato a severe misure di contenimento da parte del Viminale.

Le misure adottate dal Viminale

In seguito all’incidente, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato un divieto di trasferta per i sostenitori dell’Inter fino al 23 marzo 2026. Inoltre, è stato imposto un divieto di vendita di biglietti per gli incontri sportivi ai residenti della Lombardia. Questa decisione ha l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e di prevenire ulteriori atti di violenza durante le partite.

La situazione in dettaglio

Il petardo lanciato verso Audero ha avuto luogo intorno al 49° minuto della partita, causando una breve interruzione del gioco. Fortunatamente, il portiere non ha subito ferite gravi e ha potuto continuare la gara. I giocatori dell’Inter, riconoscendo la gravità della situazione, si sono recati sotto il settore ospiti per cercare di calmare le acque e dissociarsi dall’atteggiamento violento di un singolo tifoso.

Reazioni e conseguenze

Le ripercussioni di questo gesto non si sono fatte attendere. La riunione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, normalmente programmata per il martedì, è stata anticipata per discutere specificamente l’accaduto. Questo sottolinea l’importanza e l’urgenza del problema, che va oltre le semplici sanzioni sportive. Le conseguenze per il club potrebbero essere significative, con possibili multe in arrivo dal Giudice Sportivo, che si riunirà per deliberare sui fatti.

Il pugno duro del governo

Il Ministro Piantedosi ha chiarito che non tollererà alcuna forma di violenza nel contesto sportivo. Negli ultimi tempi, sono stati imposti divieti di trasferte simili per altre squadre, tra cui Roma, Fiorentina, Napoli e Lazio. L’episodio di Cremona non è quindi isolato, ma parte di un quadro più ampio di misure preventive nei confronti della violenza nel calcio.

Esclusioni e future partite

È importante notare che l’incontro tra Milan e Inter, fissato per l’8 marzo, sarà escluso da queste misure. Questo è dovuto al fatto che non ci saranno spostamenti di tifoserie, il che potrebbe contribuire a mantenere la calma durante uno dei derby più attesi della stagione. Le autorità sperano che questo possa portare a un’atmosfera più serena durante il match, evitando ulteriori incidenti.

L’incidente di Cremona rappresenta un campanello d’allarme per tutti gli amanti dello sport. È fondamentale che i tifosi comprendano l’importanza del comportamento responsabile e della sicurezza, affinché il calcio rimanga un evento di gioia e aggregazione e non di violenza. Le misure adottate dal Viminale sono un passo necessario per garantire che episodi simili non si ripetano in futuro.