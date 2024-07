A Wimbledon, Novak Djokovic ha vinto solo il secondo premio, ma può dirsi comunque soddisfatto. Ha incontrato Kate Middleton e le ha sussurrato parole che sono piaciute ai fan, inglesi e non.

La finale di Wimbledon ha visto la sfida tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. A trionfare è stato quest’ultimo, ma anche il primo può dirsi soddisfatto, non soltanto per le sue prestazioni in campo. Il tennista, infatti, è riuscito ad incontrare Kate Middleton, verso la quale ha espresso bellissime parole.

A consegnare il trofeo a Djokovic è stata proprio Kate Middleton. La presenza della principessa del Galles a Wimbledon, considerando la sua battaglia contro il cancro, non era scontata. E’ proprio per questo che Novak si è voluto complimentare con lei. Il tennista serbo ha raccontato:

“È stato ovviamente un privilegio essere di nuovo in sua presenza. Le ho detto che è molto bello vederla in buona salute . Sembra che sia in buone condizioni”.

Djokovic è stato contento di vedere Kate a Wimbledon. L’ha trovata in buone condizioni e non può che essere contento. E’ stato felice, però, anche per un altro motivo: la principessa del Galles è una brava tennista e conosce tutte le regole della disciplina. Ha dichiarato:

“Ovviamente è una notizia molto positiva per tutti in questo Paese, ma anche per Wimbledon, per i Championships, avere qui Sua Altezza Reale, ovviamente con i suoi familiari. È incredibile . È incredibile il supporto che hanno dato nel corso degli anni a questo torneo. So che lei e sua sorella giocano a tennis da molto tempo. Quindi rispettano e ammirano davvero il gioco. Capiscono anche il tennis, il che è fantastico. È meraviglioso avere questo tipo di supporto dalla famiglia reale”.

Kate Middleton received a huge applause as she took her seat in the Royal Box for the Alcaraz & Djokovic Wimbledon final.

Great to see her looking so happy & healthy.

It wouldn’t be the same without her.

