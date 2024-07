Dopo l’apparizione al Trooping the Colour del 15 giugno Kate Middleton è tornata in pubblico domenica 14 luglio 2024, in occasione della finale maschile di tennis a Wimbledon. Tuttavia, un gesto dimostrerebbe che il periodo più duro della malattia non è ancora superato.

Aumenta la preoccupazione per Kate Middleton

La stampa inglese, dopo la sua partecipazione all’evento, ha dato spazio a diversi esperti di comunicazione non verbale per effettuare una analisi dei comportamenti avuti dalla stessa principessa Kate durante la competizione.

L’esperta Judi James, al Mirror, ha spiegato che la principessa è ancora molto malata e non è al top della forma.

Il gesto che ha allarmato il Regno

Secondo una indagine ben approfondita degli esperti è emerso che Kate si sarebbe lasciata andare ad un paio di gesti che proverebbero il forte bisogno di rassicurazione, in un momento così delicato della sua vita:

“Kate ha gesticolato in modo animato. Non era necessario, è sembrato più un comportamento di auto-rassicurazione. Gesti del genere dimostrano che sta bene, ma non al meglio”.

Charlotte insieme a mamma Kate a Wimbledon

Kate Middleton ha deciso di presentarsi a Wimbledon, nel giorno della finale maschile del torneo dove ha incoronato Alcaraz, con la figlia, la principessa Charlotte e la sorella Pippa Middleton.

Nell’analisi degli esperti sarebbe emerso anche un dettaglio sulla piccola Charlotte. A detta dell’esperta, Kate rappresenta un modello per la bambina a tal punto che avrebbe addirittura cambiato la postura del corpo per imitare quello della madre.