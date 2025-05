Dl sicurezza: Avs, 'inaudita arroganza destra'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – "Con inaudita arroganza, diremmo strafottenza la destra ha imposto una tagliola ai lavori sul decreto sicurezza che contiene norme gravissime di rottura dell’ordine costituzionale". Così Filiberto Zaratti e Devis Dori, capigruppo di Avs nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera.

"Cercano di mettere così il bavaglio alle opposizioni e fanno tacere la sparuta minoranza interna alla destra che non ha avuto diritto di parola.

Non abbiamo avuto la possibilità di esaminare almeno la metà delle norme tra le quali quelle che riguardano le proteste in carcere, o l’assurda autorizzazione agli 007 di costituire bande armate con la copertura penale. In questo modo si mette a repentaglio la tenuta democratica di questo Stato, siamo certi che l’Italia democratica risponderà con viva voce a questo scempio di diritti”.