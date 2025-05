Dl sicurezza: Pd-M5S-Avs-Iv e +Europa, 'tagliola inaccettabile, maggioranza si fermi'**

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - “L’ipotesi di applicare la tagliola sul decreto attualmente in discussione in commissione rappresenterebbe uno strappo inaccettabile e inaudito alle regole del confronto democratico". Così i capogruppo di Pd, M5S, Avs, Iv e +Europa delle commission...

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “L’ipotesi di applicare la tagliola sul decreto attualmente in discussione in commissione rappresenterebbe uno strappo inaccettabile e inaudito alle regole del confronto democratico". Così i capogruppo di Pd, M5S, Avs, Iv e +Europa delle commissioni affari costituzionali e giustizia della camera alla ripresa dell’esame del decreto sicurezza.

"La maggioranza, ricorrendo a questo strumento, si appresta di fatto ad azzerare il dibattito parlamentare su un provvedimento che presenta gravi criticità e che, in modo preoccupante, mira a limitare le forme di dissenso nel nostro Paese.

La maggioranza si fermi. È molto grave che anche solo la minaccia dell’applicazione della tagliola venga utilizzata come strumento di intimidazione nei confronti delle opposizioni, nel tentativo di silenziare ogni voce critica. Questo atteggiamento mina le fondamenta del confronto democratico e del ruolo del Parlamento come luogo di discussione e mediazione politica. Di fronte a un simile scenario, non possiamo restare in silenzio. Difendere il diritto al dibattito e alla rappresentanza è una responsabilità che riguarda tutte le forze democratiche”.