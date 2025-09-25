Dolce settembre a Casa Angelina: la Costiera Amalfitana nella sua forma più autentica

A Praiano, lontano dal clamore di Amalfi e Positano, il boutique hotel Casa Angelina accompagna i suoi ospiti in questo momento speciale con esperienze che intrecciano creatività, benessere e sapori mediterranei. Sul rooftop panoramico, la luce del tramonto diventa tavolozza grazie agli Acquerelli al Tramonto, una lezione meditativa che permette di trasformare i colori del cielo in un ricordo artistico personale.

Nella Spa, il Rituale al Limone unisce scrub al sale marino e oli essenziali di agrumi per un benessere autenticamente mediterraneo, mentre lo yoga all’alba con vista sul mare trasforma il risveglio in un rito di energia e poesia. La cucina celebra il periodo dei raccolti con l’esperienza Garden-to-Table: una passeggiata mattutina nell’orto dell’hotel insieme allo chef per raccogliere fichi, erbe aromatiche e pomodori tardivi, che diventano gli ingredienti di una cooking class stagionale. Dai ravioli freschi ai dessert con fichi e mandorle, ogni piatto racconta il territorio con semplicità e creatività.

Il mare di settembre si vive a bordo del Lady Angelina, il gozzo firmato Apreamare: qui, tra finger food stagionali e calici di bollicine, l’aperitivo al tramonto è un’esperienza intima e suggestiva, scandita dal silenzio della costa che si tinge di oro e rosa.

Praiano, in questo periodo, mantiene un ritmo tutto suo: spiaggette appartate come Marina di Praia e Gavitella, feste patronali che animano il borgo, vicoli fioriti di bougainvillea e terrazze che regalano vedute sospese sul mare. È la dimensione più autentica della Costiera, lontana dalla folla ma vicinissima alla sua anima più vera.

Per Casa Angelina, il “Dolce Settembre” è proprio questo: la stagione segreta della Costiera Amalfitana, quando ogni esperienza si fa più intensa e ogni dettaglio diventa un frammento di memoria da custodire.

