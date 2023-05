Don Milani: Richetti posta video deputato Fdi, 'non è in vostro pantheon? Ce lo teniamo noi'

Don Milani: Richetti posta video deputato Fdi, 'non è in vostro p...

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Guardate questo video. L’intervento della destra su Don Milani indica bene i valori e le idee che ci dividono. Don Milani contrastava le disuguaglianze, non teorizzava l’egualitarismo. Sono cose molto diverse. La definizione di questo Deputato di Fratelli d’Italia è semplicemente offensiva: 'Don Milani non può stare nel nostro Pantheon'. Tranquilli ce lo teniamo nel nostro". Così il capogruppo di Azione-Iv alla Camera, Matteo Richetti, postando su twitter il video dell'intervento in aula a Montecitorio del deputato Fdi, Alessandro Amorese.