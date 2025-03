Donald Trump avrebbe sospeso tutti gli aiuti militari all’Ucraina, incluse le armi in transito e quelle stoccate nelle basi in Polonia. Secondo Bloomberg, la misura resterà in vigore finché Trump non avrà verificato la reale volontà di pace di Kiev. La decisione segue lo scontro tra Trump e Zelensky, e il presidente avrebbe ordinato al capo del Pentagono, Pete Hegseth, di attuarla immediatamente.

Donald Trump sospende gli aiuti militari all’Ucraina

Donald Trump lascia ancora uno spiraglio aperto a Volodymyr Zelensky, ma lo mette in guardia: il tempo a disposizione sta per scadere e la sua amministrazione non intende attendere all’infinito. Kiev deve accettare le condizioni di Washington per la pace, altrimenti rischia di perdere completamente il sostegno degli Stati Uniti.

La sospensione degli aiuti militari all’Ucraina, dunque, sembrerebbe essere una mossa per spingere Zelensky ad accettare il piano di pace proposto da Trump. La decisione arriva inoltre dopo che, domenica, i principali leader europei si erano riuniti a Londra per ribadire il loro sostegno all’Ucraina, in risposta all’incontro avvenuto a Washington con il presidente americano.

Donald Trump e la guerra Russia-Ucraina

“L’unica cosa che voglio è che la guerra in Ucraina finisca presto“.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha dichiarato in un’intervista a Fox News che Donald Trump sarà disponibile a nuovi colloqui con Volodymyr Zelensky solo quando il leader ucraino dimostrerà un reale impegno nel risolvere il conflitto con la Russia.