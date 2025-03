Ucraina, Donald Trump su Zelensky: “Non vuole la pace”

Guerra in Ucraina, le parole di Donald Trump: "Zelensky non vuole la pace"

Il presidente degli Usa Donald Trump ha ribadito la sua posizione riguardo a Kiev, asserendo di non tollerare ancora a lungo la posizione di Zelensky sulla tregua.

La guerra in Ucraina è arrivata ormai al giorno 1.104. A seguito del duro scontro avvenuto qualche giorno fa alla Casa Bianca, Donald Trump è tornato a parlare del presidente ucraino Zelensky: “non tollererò ancora a lungo la sua posizione sul cessate il fuoco, questo ragazzo non vuole che ci sia la pace finché avrà il sostegno dell’America e dell’Europa”.

Ucraina, Zelensky: “Dimettermi? Sì per Kiev in Nato ma mi ricandido

Volodymyr Zelensky intanto, ha ribadito di essere pronto a dimettersi per l’adesione dell’Ucraina alla Nato. Il leader dell’Ucraina ha però anche aggiunto a Sky News, prima di ripartire da Londra dove si è tenuto ieri il summit,: “per cambiarmi, non sarà facile perché non basta semplicemente tenere le elezioni. Dovreste impedirmi di partecipare. E sarà un pò più difficile.” Zelensky ha anche detto che è Mosca a rifiutare la pace e che spera nel sostegno Usa per la pace il prima possibile.