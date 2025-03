Scontro Trump-Zelensky, interviene la senatrice Liliana Segre: "Presidente Us...

La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, ha commentato l’incontro di venerdì tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, durante il quale il presidente ucraino è stato accusato e messo alla porta dal presidente americano.

“Abbiamo assistito in tv a una cosa orrenda, sono rimasta atterrita da quello che vedevo. L’invaso diventa invasore, un ribaltamento che già stava avvenendo dall’elezione del presidente”.

Durante un incontro con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Memoriale della Shoah di Milano, Liliana Segre ha premesso di aver sempre provato una grande gratitudine verso gli americani ricordando la sua esperienza. Ha raccontato che, al momento della liberazione, il primo pensiero fu quello di creare piccoli ospedali da campo, dove nessuno chiedeva nulla e tutti venivano curati con una generosità fraterna.

Ha aggiunto che, essendo stata e continuando a essere una vittima dell’odio, ora che vede l’America crollare, ciò la rattrista ancora di più.

“Non voglio che crolli, voglio che ci siano ancora gli americani generosi, sorridenti e felici e non dimentico i cimiteri che ci sono lungo la linea gotica degli americani morti per liberarci“.

Liliana Segre torna a parlare degli attacchi ricevuti

La senatrice ha aggiunto che gli odiatori non sono cinquanta o sessanta, ma sono moltissimi e vigliacchi, poiché la maggior parte di loro non si presenta. Riferendosi agli attacchi ricevuti nel corso degli anni, soprattutto sui social, ha anche detto che, da nonna amorosa, si chiede spesso che eredità morale lascia ai nipoti e quale speranza per il domani.