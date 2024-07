Risalgono a qualche giorno fa le dure critiche che Antonello Venditti ha espresso nei confronti delle cantanti di nuova generazione come Annalisa e Angelina Mango. Nel dibattito interviene Donatella Rettore, sostenendo le ragazze e attaccando il cantante.

Le critiche di Antonello Venditti

“Questi giovani sono bravi: io so fare quello che fanno loro, ma loro non sanno fare quello che faccio io” esordiva Antonello Venditti in un’intervista, per poi parlare nello specifico di Annalisa e Angelina Mango, che hanno delle belle voci ma si sono “vendute” per accontentare il mercato.

Spiega che le ritiene brave, ma che al giorno d’oggi una bella voce non basta. Occorre anche avere un certo look e una certa sensualità, tutte imposte dall’esterno.

La dura replica di Donatella Rettore

Non sapeva Donatella Rettore delle parole di Venditti, ma quando, intervistata dal Fatto Quotidiano l’ha scoperto, ha voluto dire la sua: “Antonello Venditti ce l’ha e ce l’aveva pure con me. Se mi sono data una risposta? No.”

Afferma che anche a lei è successo in passato di essere stata “snobbata”. Le è accaduto con Gino Paoli che, dice, “si girava dall’altra parte ogni volta che mi vedeva.”

Conclude dando il suo pieno sostegno alle nuove generazioni di cantanti: “Angelina Mango e Annalisa sono bravissime, sono delle ‘spugne’, fanno bene a non mettere paletti intorno e ad aprirsi. Cantano benissimo. Il tempo darà ragione a loro.”