Momenti di grande paura nei giorni scorsi a Rio Pusteria. Una turista di 64 anni è caduta dalla bicicletta ed è rimasta ferita. La donna è stata trovata priva di sensi.

Donna 64enne cade dalla bici a Rio Pusteria: ritrovata priva di sensi

Una turista americana di 64 anni è rimasta ferita dopo essere caduta dalla sua bicicletta nei pressi di Naz Sciavez. La donna faceva parte di un gruppo, ma era rimasta indietro, per cui subito nessuno si è accorto della sua caduta. La 64enne è stata ritrovata a terra priva di sensi.

Turista cade dalla bici: i soccorsi

La 64enne faceva parte di un gruppo, che non si sarebbe accorto immediatamente della sua caduta. La turista era rimasta indietro quando si è verificato l’incidente. Solo dopo un primo momento i suoi compagni si sono resi conto che non c’era e sono tornati indietro a controllare, trovandola priva di sensi. Hanno prontamente chiamato i soccorsi, che hanno portato la donna in ospedale a Bressanone d’urgenza.