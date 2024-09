Dopo che Martina ha annunciato di essere la nuova tronista, Raul e Carlo hanno iniziato ad esprimersi sui social per la prima volta.

Pochi istanti fa, i canali social di Uomini & Donne hanno rivelato che Martina De Ioannon, già vista a Temptation Island come l’ex fidanzata, sarà la prossima tronista. Martina, entrata nell’Is Morus Relais insieme a Raul Dumitras, ne è uscita come single in compagnia del tentatore Carlo Marini, con cui ha poi avuto la possibilità di approfondire la conoscenza lontano dalle telecamere. Tuttavia, il rapporto tra Martina e Carlo non ha avuto lunga durata e non è mai stata dichiarata ufficialmente una relazione. Nel seguito di Temptation Island, ‘un mese dopo’, De Ioannon ha riassunto così la loro storia: “Con Carlo c’è stata un’intesa che ho scelto di vivere. Mi ha contattata il giorno seguente alla conclusione del programma. Inizialmente abbiamo scambiato messaggi in maniera casuale, successivamente ci siamo aperti l’uno con l’altro e abbiamo iniziato a fidarci. Ci siamo incontrati. Non posso però definire quello che abbiamo. Per ora lo viviamo serenamente, ma io procedo con cautela”. Come hanno reagito Raul e Carlo alla notizia di Martina come tronista? Entrambi non hanno commentato apertamente, preferendo aggiornare i loro account social. Raul si è fatto trovare a Milano, in Via Montenapoleone, intento nella spesa, mentre Carlo ha preannunciato una diretta Instagram per la serata. “All’interno del programma ho avuto un’intesa con Carlo, il single. Ho deciso di vivere questo perché sono sempre stata onesta con me stessa e ho voluto essere altrettanto onesta con le persone che avevo di fronte. Una volta concluso il programma, Carlo mi ha cercata. Ci siamo scambiati messaggi, poi incontrati. Abbiamo tentato, ma non è andata come speravamo. Mi sono resa conto che non eravamo compatibili. Sono stata sincera e, anche in questo caso, ho deciso di interrompere i nostri incontri”.