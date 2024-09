Dopo la tempesta, Morgan rompe il silenzio sui social, lasciando i suoi fan perplessi!

L'artista Morgan, nome d'arte di Marco Castoldi, recentemente al centro delle attenzioni per delle accuse fatte dalla sua ex, Angelica Schiatti, ha ripreso a comunicare con i fan su Instagram. Ha pubblicato un video live, durante il quale, anziché affrontare le polemiche, ha condiviso una performance al piano, suonando "Il concerto in Sol" di Ravel. Nonostante il rifiuto di discutere i recenti eventi, i fan hanno apprezzato la sua performance, sottolineando come dovrebbe esprimersi attraverso la sua musica.

I sostenitori del musicista sono rimasti sorpresi dalla diretta, non avrebbero mai immaginato di avere l’opportunità di vedere una sua performance pianistica in diretta. Anche se durante la trasmissione in diretta si è rifiutato di discutere gli eventi recenti, Morgan ha nondimeno affrontato la questione in un altro messaggio pubblicato circa contemporaneamente sul suo Instagram.