"Dopo l'interruzione estiva, ritorna "È Sempre Mezzogiorno". Scopri il calendario di inizio, il cast di ospiti e gli stili vestimentari di Antonella Clerici.

“È Sempre Mezzogiorno”, amato programma televisivo di Antonella Clerici, sta per fare il suo tanto atteso ritorno sul piccolo schermo, per grande piacere dei numerosi spettatori. La conduttrice è impaziente di riprendere la sua impresa culinaria, come dimostrano i suoi continui post sui social media. Prima della pausa estiva, le trasmissioni del programma di cucina si erano interrotte, ma ora, dal 9 settembre, ritorneranno in onda in diretta su Rai 1 tutti i giorni. Gli spettatori possono sintonizzarsi alle 11.55 e per chiunque se lo perdesse, le repliche saranno disponibili su RaiPlay.

Nella sua prossima iterazione, “È Sempre Mezzogiorno” manterrà molti degli elementi amati dal pubblico. Il set ricreativo di una cucina nel bosco sarà ancora il luogo dove Antonella Clerici accoglie i suoi ospiti chef e le celebrità che si uniscono a lei per una chiacchierata sulla sua famosa altalena sospesa. Tuttavia, uno degli sviluppi più interessanti riguarda proprio questa rappresentazione del bosco. Antonella ha rivelato che il set sarà dotato di una nuova telecamera ad alta definizione, che renderà l’immagine del bosco così chiara da sembrare realistica, immersa tra alberi, muschi e erba.

Su i suoi social, Antonella sta già contando i giorni che la separano dal ritorno del suo adorato programma di cucina. Inoltre, si sa che avrà al suo fianco Alfio Bottaro e Fulvio Marino, che, come sempre, delizieranno i telespettatori con le loro appetitose ricette. Mentre attendiamo il giorno del grande ritorno, la conduttrice sta già pianificando i suoi outfit per il programma.

Per le sue apparizioni nel programma “È Sempre Mezziogiorno”, Antonella Clerici sceglie di indossare sempre abbigliamento molto vivace e pieno di colori: le sue scelte di stile trasmettono felicità a chi la segue dal proprio salotto.