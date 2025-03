Doppio accredito Inps ad aprile 2025: ecco cosa aspettarsi

Anche ad aprile 2025 il calendario dei pagamenti Inps si preannuncia fitto, con milioni di beneficiari in attesa di un doppio accredito per le principali prestazioni. Tra queste, l’Assegno unico e universale, l’Assegno di inclusione, le indennità NASpI e Dis-Coll, e il Supporto per la formazione e il lavoro. Oltre ai sussidi per famiglie e lavoratori, non manca l’importante appuntamento con le pensioni di aprile.

Il calendario dei pagamenti Inps di aprile 2025

Ad aprile 2025 l’Assegno di inclusione verrà erogato secondo il seguente calendario:

Entro il 18 aprile per chi riceve il sussidio per la prima volta.

Il 27 aprile per i beneficiari che lo percepiscono già da mesi.

L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e sociale destinata ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 10.140 euro, soglia aumentata rispetto ai precedenti 9.360 euro.

L’Inps, con il messaggio n. 4325 del 18 dicembre 2024, ha reso noto anche il calendario dei pagamenti per i mesi successivi del 2025:

Maggio: prima erogazione o arretrati il 15, rinnovo mensile il 27.

Giugno: il 14 per i nuovi beneficiari, il 27 per il rinnovo.

Luglio: il 15 e il 28.

Agosto: il 14 e il 27.

Settembre: il 15 e il 27.

Ottobre: il 15 e il 27.

Novembre: il 15 e il 27.

Dicembre: il 15 e il 20.

Le pensioni, invece, verranno accreditate a partire da martedì 1 aprile, primo giorno bancabile del mese. L’importo potrebbe subire variazioni in base alla residenza e alla situazione fiscale del pensionato.

Chi ritira la pensione in contanti presso Poste Italiane dovrà rispettare il seguente calendario alfabetico:

Martedì 1 aprile – cognomi A-B

Mercoledì 2 aprile – cognomi C-D

Giovedì 3 aprile – cognomi E-K

Venerdì 4 aprile – cognomi L-O

Sabato 5 aprile – cognomi P-R (solo la mattina)

Lunedì 7 aprile – cognomi S-Z

Le indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll saranno erogate entro metà aprile 2025, con date variabili in base alla data di presentazione della domanda.

Doppio accredito Inps ad aprile 2025: ecco cosa aspettarsi

A fine aprile 2025, l’INPS erogherà contemporaneamente il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e l’Assegno Unico, offrendo un aiuto economico che può superare 700 euro mensili.

Il SFL, destinato ai cittadini tra 18 e 59 anni con ISEE fino a 10.140 euro, prevede un contributo di 500 euro mensili per chi partecipa a corsi di formazione o tirocini, favorendo l’inserimento lavorativo. L’Assegno Unico, invece, spetta alle famiglie con figli a carico fino a 21 anni (o senza limiti per i disabili), con importi variabili in base all’ISEE: 201 euro per un figlio minorenne, 97 euro per un maggiorenne.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro, misura complementare all’Assegno di Inclusione, verrà pagato:

Dal 15 aprile per domande presentate dopo metà marzo.

Il 27 aprile per richieste inviate entro il 15 aprile.

L’Assegno Unico sarà erogato tra il 18 e il 20 aprile per chi già lo riceve, mentre nuovi beneficiari o chi ha aggiornato l’ISEE lo riceveranno a fine mese. Inoltre, ad aprile saranno accreditati gli arretrati rivalutati (+0,8%), ma chi non aggiorna l’ISEE entro giugno perderà il diritto a recuperarli.

Grazie al doppio accredito, l’INPS garantisce un sostegno concreto a lavoratori e famiglie, contribuendo a migliorare la stabilità economica.