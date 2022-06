Dottor Max approda online: la catena internazionale di farmacie lancia l’e-shop

Con il lancio dell'e-shop si pone un obiettivo alquanto ambizioso: quello di coniugare la praticità dello shopping online alla competenza dei farmacisti fisici.

Dottor Max, la catena internazionale di farmacie che conta ormai decine di punti vendita sul territorio nazionale, cresce ancora e sceglie di puntare sul mercato dell’online in Italia. Da qualche mese infatti è stato lanciato ufficialmente il nuovo e-shop online, promosso in grande stile con una campagna pubblicitaria sulle reti Mediaset e sui canali web.

La catena di farmacie Dottor Max in Italia è ormai conosciuta, soprattutto in alcune regioni dove i punti vendita fisici stanno riscuotendo un grandissimo successo. Con il lancio dell’e-shop però si pone un obiettivo alquanto ambizioso: quello di offrire un servizio differente, che sia in grado di coniugare la praticità dello shopping online alla competenza dei farmacisti che contraddistingue da sempre la farmacia fisica. È proprio questo dettaglio che rende unico il negozio online di Dr.Max: la possibilità di chiedere consiglio ad uno specialista, attraverso il numero verde dedicato ma anche mediante WhatsApp ed e-mail.

Dottor Max: oltre 30.000 prodotti nel catalogo online

Il nuovo shop di Dr.Max offre un catalogo davvero molto ampio e anche questo è un punto di forza non indifferente per questa farmacia online. Sono più di 30.000 i prodotti che si possono ordinare con un semplice click e ricevere comodamente a casa, nel giro di 24/48 ore. Parliamo di un servizio che al giorno d’oggi è sempre più richiesto e che infatti sta dimostrando di essere decisamente apprezzato dagli italiani. Nello shop online di Dr.Max si trovano tutti i prodotti che si desiderano, dagli integratori alle varie tipologie di farmaci da banco, a prezzi accessibili e con disponibilità immediata.

Dr.Max: nello shop online anche tanti consigli utili

Lo abbiamo già accennato: ciò che distingue questa catena internazionale di farmacie è la grande attenzione che viene rivolta al cliente, il quale sa di poter sempre contare su specialisti competenti a cui chiedere consigli e suggerimenti. Tutto questo, adesso è disponibile anche nello shop online perché l’obiettivo di Dr.Max era proprio quello di continuare ad offrire la stessa qualità del servizio anche attraverso i canali virtuali.

Andando nello shop, non è solo possibile trovare farmaci da banco e prodotti per il benessere da acquistare comodamente con un click. Un’intera sezione è dedicata agli approfondimenti ed è ricca di consigli per prendersi cura del proprio corpo e scegliere i rimedi più adatti in base alle differenti problematiche.

Oltre a tutto ciò, infine, Dr.Max mette sempre a disposizione dei propri clienti un servizio di consulenza attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Attraverso il numero verde dedicato, WhatsApp oppure e-mail è possibile contattare un farmacista qualificato per chiedere un consiglio specifico, proprio come avviene nei punti vendita.

Dr.Max punta anche sulle farmacie fisiche

Accanto al nuovo e-shop che sta già riscuotendo un grandissimo successo, Dr.Max intende proseguire anche il suo piano di sviluppo iniziato nel 2021. La catena internazionale di farmacie progetta di inaugurare nuovi punti vendita sul territorio nazionale, per consolidare il brand e riuscire a raggiungere anche quelle regioni che per il momento non possono godere di questo grande servizio.