Draghi su crisi energetica: “Problema europeo richiede una risposta europea”

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa organizzata in seguito alla conclusine del Cdm che si è tenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 18 marzo.

In conferenza stampa, il premier ha affrontato la questione del caro bollette e dell’accoglienza dei rifugiati ucraini, spiegando: “Interveniamo per aiutare cittadini e imprese a sostenere i rincari dell’energia. Rafforziamo il nostro sistema di accoglienza per gestire gli afflussi di rifugiati dall’Ucraina che stanno aumentando giornalmente e ci aspettiamo che aumentino ancora molto nelle prossime settimane. In totale le misure prese ammontano a 4,4 miliardi di euro, che si aggiungono ai circa 16 che abbiamo speso negli ultimi 6 mesi.”

Nello specifico, soffermandosi sui rincari in campo energetico, Draghi ha precisato: “A differenza degli scorsi provvedimenti, gran parte di quelli di oggi non sono finanziati dal bilancio pubblico ma dalle aziende del comparto energetico.

Tassiamo una parte degli straordinari profitti che i produttori stanno facendo grazie all’aumento dei costi delle materie prime e redistribuiamo questo denaro alle imprese e alle famiglie“.

Prezzo della benzina ridotto e nuovi aiuti per le famiglie

A proposito del caro carburante, invece, Mario Draghi ha annunciato: “Fino a fine aprile il prezzo alla pompa di benzina sarà ridotto di 25 centesimi al litro.”

E, in relazione agli aiuti da destinare alle famiglie italiane, ha specificato: “Aumentiamo da 4 a 5,2 milioni il numero delle famiglie protette dagli aumenti delle bollette e che pagheranno l’energia come l’estate scorsa.

Abbiamo portato il tetto ISEE da 8mila a 12mila euro. Permettiamo la rateizzazione delle bollette fino a due anni – e ha aggiunto –. Aumentiamo il credito di imposta sul costo dell’energia e del gas a favore delle aziende energivore e gasivore. Speriamo che esistano queste parole in italiano… Miglioriamo lo strumento del golden power“.

Draghi su crisi energetica: “Problema europeo richiede una risposta europea”

Il presidente del Consiglio, poi, si è soffermato sul modo in cui l’UE affronterà il problema dell’energia: “L’obiettivo minimo del Consiglio Europeo? Difficile dirlo: quello che è necessario è avere una risposta immediata e concreta sul meccanismo di formazione del prezzo europeo dell’elettricità.

Nei prossimi giorni convergeremo su una proposta, ma non è detto sia approvata – e ha precisato –. Nel vertice di oggi con i Primi ministri di Spagna, Portogallo e Grecia abbiamo concordato circa l’importanza di prendere una posizione comune a livello europeo per ridurre i prezzi dell’energia. Intendiamo portare questa posizione al Consiglio europeo della prossima settimana. La crisi in Ucraina è una crisi europea, e richiede risposte realmente europee. C’è una cosa che mi ha sorpreso: l’UE spende 2 o 3 volte di quello che spende la Russia per le spese militari. Nessuno ha l’impressione che l’UE abbia forze tali per contrastare la Russia o altri potenziali nemici importanti: c’è un problema di coordinamento. C’è determinazione a portare la spesa militare al 2% del PIL. Come e quando farlo è da definire.”

Profughi guerra in Ucraina, Draghi: “Rafforziamo il sistema nazionale di accoglienza”

Infine, il premier Draghi si è soffermato sul sistema di accoglienza nazionale per i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. Su questo tema, ha dichiarato: “Rafforziamo il sistema nazionale di accoglienza, per gestire gli afflussi di rifugiati dall’Ucraina che stanno già aumentando e ci aspettiamo aumentino ancora nelle prossime settimane”.