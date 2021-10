Dreame Z10 Pro, il miglior robot aspirapolvere per pulire casa e far divertire il tuo gatto

Dreame Z10 Pro è il nuovo robot aspirapolvere che non solo pulisce casa, ma si autopulisce e, se avete un gatto, sarà per lui un ottimo compagno di giochi!

C’era una volta, alla fine degli anni ’80, uno spot pubblicitario che recitava più o meno così:

“E poi lo pulisco io”

“Si pulisce da solo!”

È proprio quello che succede con il Dreame Z10 Pro, il nuovo robot aspirapolvere che introduce, prima fra tutte, la stazione di svuotamento automatica.

Si sta,in pratica, parlando di un robot che non solo ti pulisce casa ma si autopulisce, tutto mentre tu stai comodamente seduto sul divano a guardare l’ennesima serie televisiva!

Il sistema automatico di svuotamento della polvere funziona così: la base (a cui il robot torna dopo aver terminato il suo giro di pulizia dei pavimenti) è capace di aspirare lo sporco raccolto all’interno del serbatoio interno per trasferirlo poi nel sacchetto presente nella base.

Questo, oltre a essere ermetico, ha una capacità di ben 4L, il che significa che per circa 2 mesi non sarà necessario sostituirlo.

L’autopulizia non è però l’unica caratteristica innovativa del prodotto. Il Dreame Z10 Pro aspira e contemporaneamente si occupa anche di lavare, grazie a un panno che può essere montato all’occorrenza, lavato e utilizzato più di una volta. Perfetto per eliminare le piccole macchie presenti sul pavimento!

Ma veniamo all’app Xiaomi Home che consente di attivare il robot anche da remoto tramite il tasto play.

L’installazione dell’app è semplice e intuitiva, basta sincronizzare il robot con la rete wifi. Attraverso l’apposito sensore il robot è capace di tracciare la mappa della casa identificando subito i possibili ostacoli (nota bene: Dreame Z10 Pro è uno dei pochi a utilizzare la doppia tecnologia LIDAR più vSLAM che permettono una mappatura degli ambienti più precisa con riconoscimento degli ostacoli e di eventuali tappeti ed è dotato di un sistema anticaduta in caso di scale o gradini!) e restituisce all’app una mappa dettagliata della superficie attraverso cui sarà in seguito possibile accedere alle funzioni, avanzate e non, del dispositivo come: la posizione in tempo reale, il tempo impiegato per la pulizia e le modalità della stessa, il livello della batteria, la gestione delle mappe e così via.

In mancanza dell’app è possibile attivare il dispositivo dai tre pulsanti che regolano il ritorno in carica, l’accensione e lo spegnimento nonché la pulizia spot.

Volendo riassumere le caratteristiche tecniche del robot si può dire che esso è dotato di una stazione di ricarica con un sacchetto già installato, un panno per lavare, il serbatoio dell’acqua, un cavo di alimentazione, una spazzola laterale e naturalmente un manuale per l’utilizzo. Presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

serbatoio per la polvere da 400 ml;

da 400 ml; serbatoio per l’acqua da 150 ml;

da 150 ml; batteria con capacità 5.200 mAh che, tradotto in gergo comune, significa autonomia di 150 minuti per una superficie di più o meno 200 mq.

A conclusione di tutto questo un design classico ed essenziale con un colore grigio antracite che si adatta a qualsiasi arredamento.

Ah, se avete un gatto, Dreame Z10 Pro sarà per lui un ottimo compagno di giochi!