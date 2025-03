Dritto e Rovescio, l’immigrato Modou accusa il governo: caos in diretta

Nel corso della puntata di “Dritto e Rovescio” del 6 marzo, l’immigrato Modou ha accusato il governo di essere razzista.

Caos in diretta durante la puntata del 6 marzo di “Dritto e Rovescio“. Nella puntata si è parlato del problema dell’immigrazione in Italia e di come il governo la sta gestendo. In studio c’era ospite il sindaco di un piccolo comune in provincia di Bergamo, il quale ha denunciato la situazione, ormai insostenibile, riguardo agli extracomunitari, soprattutto se sono in numero maggiore rispetto agli stessi abitanti del paese. A questo punto è intervenuto l’immigrato Modou Gueye: “faccio parte di quelli che hanno sempre detto che in Italia non esiste il razzismo, ma io sento che questo governo è molto razzista. Il sindaco dice che non gli danno il lavoro, ma se non hai i documenti come fai a lavorare? Non siete capaci di fare una legge, non siete capaci di fare un investimento sull’integrazione e sull’interazione?” A questo punto è intervenuto Senaldi, “non c’è un lavoro per 20 italiani come fa a esserci per 60 immigrati!”

I commenti contro Modou

Hanno fatto molto discutere le dichiarazione di Modou al programma di Paolo Del Debbio “Dritto e Rovescio“, il quale ha accusato il governo di essere razzista. Sono stati tanti i commenti su X, il più gettonato: “chi ha queste idee nei confronti dell’Italia dovrebbe andarsene”.