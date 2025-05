Una vicenda drammatica e ancora avvolta nel mistero arriva dalla Nuova Scozia, in Canada, dove due fratellini, i piccoli Lily (6 anni) e Jack (4 anni) Sullivan non si trovano più dal 2 maggio scorso.

I due fratellini scomparsi in Canada dal 2 maggio

I due bambini vivono con i genitori in una zona rurale della provincia canadese della Nuova Scozia.

I genitori li avevano messi a letto come ogni sera, ma poi la mattina, al momento di andare a svegliarli, erano scomparsi. Lily e Jack vivono con la mamma, il patrigno e il fratellino neonato a Pictou. La mamma, Malehya Brooks-Murray, ha dichiarato a CTV News di essersi svegliata venerdì mattina e di aver sentito i bambini giocare nella stanza accanto, per poi tornare a dormire. Al momento del risveglio, si è accorta che non erano in casa, ed è lì che ha dato l’allarme.

Le ipotesi da considerare

Nessuna ipotesi è da scartare: dall’eventualità che i bimbi si siano addentrati nei boschi che si trovano attorno alla loro casa per gioco, fino a quella di un rapimento. La Polizia ha chiesto l’aiuto ai residenti per trovare Lily e Jack. Lily Sullivan indossava un maglione rosa, pantaloni rosa e stivali rosa. Jack ha i capelli corti e biondi. Indossava stivali blu da dinosauro.