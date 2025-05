Un destino tragico ha spento le speranze di ritrovare viva Antonietta Piani, la 63enne scomparsa due giorni fa. Dopo ore di ricerche serrate da parte di soccorritori e volontari, il suo corpo è stato rinvenuto in fondo a un dirupo, in una zona particolarmente impervia ai piedi di un canalone. Sono in corso le indagini per chiarire i contorni di questo drammatico evento.

Antonietta scomparsa per due giorni

Le ricerche di Antonietta Piani, 63 anni, erano iniziate il 28 aprile, dopo che di lei non si erano più avute notizie dalla mattinata. La donna, residente a Fellicarolo di Fanano, sarebbe dovuta partire per recarsi al lavoro a Modena, ma non era mai arrivata a destinazione.

Secondo quanto emerso, Antonietta era uscita di casa a piedi ed era stata notata mentre attraversava la piccola frazione. Al momento della scomparsa, indossava un maglione nero con righe beige e scarpe da trekking.

Nel corso del pomeriggio erano partite le operazioni di ricerca, coordinate dai Vigili del Fuoco, con il supporto dell’elicottero “Drago” e, in seguito, di droni dotati di termocamere per individuare eventuali tracce di calore nella zona boscosa circostante.

Antonietta scomparsa da due giorni: il drammatico ritrovamento del corpo in un dirupo

È stata trovata priva di vita nella serata di martedì 29 aprile Antonietta Piani, la 63enne residente a Fellicarolo, frazione montana di Fanano (Modena), di cui si erano perse le tracce dalle prime ore di lunedì.

Commercialista stimata e conosciuta in tutta l’area del modenese, Antonietta era uscita di casa all’alba per raggiungere il lavoro, come era solita fare, ma in ufficio non è mai arrivata. Secondo le prime ricostruzioni, invece di salire in auto, si sarebbe incamminata a piedi verso una zona boscosa nelle vicinanze dell’abitato. Al momento della scomparsa, pare fosse senza documenti. Le ricerche, scattate dopo l’allarme lanciato dai familiari, sono proseguite per oltre un giorno e mezzo, coinvolgendo numerosi soccorritori, droni e un elicottero dei vigili del fuoco.

Il corpo della donna è stato individuato in fondo a un dirupo in un’area particolarmente impervia, raggiungibile solo con l’intervento del Soccorso Alpino, che ha provveduto al recupero della salma. Antonietta lascia il compagno e due figli.

I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e ricostruire gli ultimi momenti prima della tragedia.