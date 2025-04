La scomparsa di Kevin Bakali, il 14enne di Mori (Trentino), ha gettato nella preoccupazione l’intera comunità. Da lunedì 7 aprile, non si avevano più notizie del ragazzo, e le ricerche, che hanno coinvolto numerosi volontari e forze dell’ordine, hanno mantenuto alta l’attenzione. Dopo giorni di angoscia e attesa, finalmente arriva l’annuncio tanto sperato.

Kevin Bakali, scomparso da giorni: l’appello della famiglia

Dal 7 aprile, di Kevin Bakali non si avevano più notizie. Quel giorno, il ragazzo aveva detto ai nonni, ai quali era stato affidato da piccolo, che sarebbe rientrato per le 19.00, ma così non è stato. Al momento della scomparsa, Kevin aveva con sé il cellulare, che risultava acceso e spento a intervalli. Il telefono è stato geolocalizzato prima in Veneto, poi in Emilia e, nelle ultime ore, anche a Torbole, in Trentino.

La famiglia, attraverso un appello pubblicato sul quotidiano L’Adige, aveva chiesto a Kevin di tornare a casa:

“Tu rimarrai sempre con noi. I nonni non mangiano e non dormono pensando solo a te: siamo pronti come sempre ad accoglierti”, hanno dichiarato i nonni.

Svolta nelle ricerche per la scomparsa del 14enne: Kevin Bakali era sparito da sette giorni



Kevin è stato finalmente ritrovato. La svolta è arrivata ieri sera, quando una donna lo ha notato mentre camminava nel centro di Rovereto intorno alle 23:00. Dopo averlo avvicinato, è riuscita a convincerlo a salire in macchina e a tornare a casa. La zia del ragazzo, Letizia Kurtesi, ha confermato all’ANSA che l’incubo è finito.

La stessa sera, l’ultimo segnale di geolocalizzazione aveva confermato che Kevin si trovava a Torbole, vicino al lago di Garda, un’area più vicina alla sua abitazione. Fortunatamente, la situazione si è conclusa positivamente, riportando così un po’ di serenità alla famiglia.