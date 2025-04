Scomparso per 48 ore, la drammatica scoperta all'interno della sua casa ad Al...

Un’intera comunità è rimasta sconvolta ad Altavilla Silentina dopo la drammatica scoperta di un uomo di 37 anni nella sua casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per fare chiarezza sulle cause che hanno portato a questo tragico evento.

Non dava sue notizie da 48 ore: la drammatica scoperta in casa

L’uomo, che non dava notizie di sé da due giorni, è stato trovato morto dai familiari che, preoccupati, avevano allertato le forze dell’ordine. La salma è attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che sta raccogliendo gli elementi necessari per comprendere la dinamica della vicenda.

La drammatica scoperta in casa: chi è l’uomo morto

Il 37enne trovato senza vita è Luca Fraina, secondo quanto riportato da La Città di Salerno. Quando sono arrivati gli agenti, lo avrebbero trovato nel letto. Non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sul corpo, e gli inquirenti stanno considerando l’ipotesi di un malore come causa del tragico evento.

I Carabinieri della stazione locale sono prontamente intervenuti e hanno avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze del decesso, che sembra essersi verificato nelle ore notturne precedenti al ritrovamento. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente ogni dettaglio per determinare con precisione le cause del tragico evento, senza escludere alcuna ipotesi.