Filippo Bonacchi, un giovane talento che ha saputo unire il teatro e la clownterapia per portare sorrisi e speranza a chi ne aveva più bisogno, è morto all’improvviso a soli 26 anni.

Morto a 26 anni dopo la clownterapia

Sabato 29 marzo, l’astro nascente della scena teatrale si stava esibendo nelle corsie dell’ospedale Niguarda di Milano, dove la sua arte e la sua allegria offrivano conforto ai pazienti. Purtroppo, un malore improvviso ha interrotto tragicamente la sua giovane vita, lasciando un vuoto in chi lo ha conosciuto e ammirato.

“È stato uno degli allievi più capaci dei miei corsi alla nostra scuola teatrale ed è anche grazie a lui che Il Funaro ha dimostrato di saper sfornare artisti di così grande livello. Pur vivendo da molti anni lontano da Pistoia, non aveva mai reciso i rapporti con la sua città e con i suoi amici di sempre. Con lui mi ero sentito giovedì, e, come sempre, la nostra telefonata è stata un’immersione totale nell’allegria e nei sogni che alimentano la vita di ogni attore. Mi ha parlato di quelli che erano i suoi progetti lavorativi che, purtroppo, adesso non potrà più realizzare”, ha dichiarato l’attore Massimo Grigò a Il Tirreno.

Marinella Guatterini, docente del corso di regia, danza contemporanea, scrittura e organizzazione dello spettacolo alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, ha confermato la notizia della morte di Filippo Bonacchi, sottolineando come la sua scomparsa a soli 26 anni abbia gettato nello sconforto i suoi ex compagni del corso di Danza Contemporanea e i suoi docenti.

“Ho molto amato questo tizzone di vita bruciate, volato a Parigi per completare gli studi dell’amato Lecoq e diventare danzatore, performer e clown dirompente. Non mancava di mandarmi disegni, di chiamarmi e si ricordava di me ad ogni piè sospinto. Questo la Morte non lo doveva fare”.

Morto a 26 anni dopo la clownterapia: chi era Filippo Bonacchi

Filippo Bonacchi, nato nel 1998 a Pistoia, aveva inizialmente intrapreso il percorso di studi scientifici, conseguendo la maturità in questa disciplina. Tuttavia, la sua vera passione lo spinse a seguire la via del teatro, iscrivendosi alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, dove nel 2021 si diplomò con una specializzazione in Teatrodanza. Spinto dal desiderio di perfezionare la sua formazione, si trasferì a Parigi per frequentare l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, una delle scuole più prestigiose per la formazione teatrale.

Nel 2023, insieme ad alcuni compagni di corso, fondò la compagnia teatrale Bacchetti, con la quale portò in scena lo spettacolo “Lume”, un’opera che rifletteva la sua passione per la commedia e il clown, elementi che avevano caratterizzato il suo approccio artistico.

Attualmente, il corpo di Filippo Bonacchi si trova presso l’ospedale Niguarda, dove è in attesa di essere sottoposto ad autopsia. Successivamente, sarà restituito alla famiglia per i funerali.