Dallo scorso 7 di aprile non si hanno più notizie di Kevin Bakali, 14 anni. Il ragazzino vive in Trentino, a Mori, assieme ai nonni. Le ultimissime notizie.

Kevin Bakali, scomparso da giorni: gli ultimi aggiornamenti

Sono giorni di angoscia per i familiari di Kevin Bakali, di 14 anni. Dallo scorso 7 aprile di lui non si sa più nulla. Quel giorno il ragazzino aveva detto ai nonni, ai quali era stato affidato da piccolo, che sarebbe tornato per le 19.00, ma così non è stato. I nonni, non vedendolo rientrare, hanno fatto subito la denuncia alle forze dell’ordine, ma Kevin ancora non è stato trovato. In passato il minorenne si era già allontanato da casa per un giorno, ma poi era rientrato. Quando è scomparso, Kevin aveva con sé il cellulare, che accende e spegne. Il telefono è stato geolocalizzato prima in Veneto, poi in Emilia e, nelle scorse ore, anche a Torbole, in Trentino. Intanto ecco l’appello della famiglia.

Kevin Bakali, scomparso da giorni: l’appello della famiglia

Attraverso il quotidiano L’Adige, i nonni di Kevin Bakali hanno voluto fare un appello, affinché loro nipote torni a casa: “torna a casa Kevin, non ti succederà nulla. Te lo assicuriamo: tu rimarrai sempre con noi. I nonni non mangiano e non dormono pensando solo a te: siamo pronti come sempre ad accoglierti.”