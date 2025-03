Sviluppi significativi sul caso della morte di Émile Soleil, il bambino di due anni che scomparve misteriosamente in Alta Provenza nel 2023, e i cui resti furono ritrovati nel 2024.

Émile Soleil: il bambino scomparso in Francia nel 2024

Era l’8 luglio del 2023 quando il piccolo Émile Soleil, due anni, scomparve misteriosamente dalla casa estiva dei nonni materni, un rifugio dell’Haut-Vernet, sulle Alpi dell’Alta Provenza. Il piccolo era lì per trascorre le vacanze con i genitori e appunto i nonni materni quando, intorno alle ore 17.00 venne perso di vista mentre stava giocando in giardino. Di lui non si è saputo più nulla per nove mesi. Nel marzo del 2024 un escursionista trovò il cranio e i denti del piccolo, a circa 2 km dalla casa dei nonni. Oggi è arrivato il colpo di scena nelle indagini, i nonni materni sono stati arrestati.

Émile Soleil, nonni arrestati: il colpo di scena che sconvolge l’inchiesta

Svolta nel caso della morte del piccolo Émile Soleil. Sono stati infatti arrestati sia i nonni materni che due zii del piccolo, tutti e quattro accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Prezioso è stato il contributo delle intercettazioni telefoniche che avrebbero fatto venire alla luce dissensi nella famiglia. Ma ecco le parole del Procuratore Jean-Luc Blachon: “questi provvedimenti di custodia cautelare in carcere rientrano in una fase di verifica e confronto degli elementi e delle informazioni raccolte nel corso delle indagini svolte in questi mesi.”