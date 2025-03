Lorenzo Innocenti, l’architetto di 37 anni che l’8 febbraio ha ucciso a coltellate la compagna 34enne Eleonora Guidi nella loro casa di Rufina, è stato posto sotto misura cautelare. Al momento dell’omicidio, in casa era presente anche il loro figlio di un anno e mezzo. A circa un mese e mezzo dall’omicidio, restano ancora avvolte dal mistero le cause che hanno spinto l’uomo a compiere un gesto così feroce.

Rufina, omicidio Eleonora Guidi: scatta la misura cautelare

Sono state ventiquattro le coltellate sferrate contro la compagna, di cui le ultime proprio di fronte al figlio piccolo. Poi è seguito il primo tentativo di suicidio con il coltello, sventato dal padre, e infine il lancio dalla terrazza della palazzina. La misura cautelare è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, dopo la richiesta a della stessa Procura che sin dalle prima fasi ha coordinato l’intera attività investigativa. Il provvedimento cautelare, fa sapere la Procura, “si è reso necessario in seguito al progressivo miglioramento delle condizioni di salute di Innocenti e per il pericolo di reiterazione del reato, sebbene lo stesso debba continuare a ricevere specifiche cure sanitarie e riabilitative, che hanno reso necessaria l’applicazione della misura presso idonea struttura sanitaria”.

Quando sono scattati gli arresti domiciliari

Gli arresti domiciliari per Innocenti sono subentrati nella giornata del 24 marzo da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze e della compagnia di Pontassieve.