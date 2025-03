Un arresto sorprendente all’aeroporto di Peretola

Un’operazione congiunta tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la guardia di finanza ha portato a un arresto clamoroso all’aeroporto di Peretola, a Firenze. Un cittadino spagnolo, proveniente da Lisbona, è stato fermato dopo che gli agenti hanno scoperto nel suo bagaglio oltre 10 chili di cocaina liquida. Questo episodio mette in luce non solo l’impegno delle autorità nel contrasto al traffico di droga, ma anche le tecniche sempre più sofisticate utilizzate dai trafficanti per eludere i controlli.

La scoperta della droga

Durante un controllo di routine, i funzionari hanno notato il comportamento nervoso del passeggero, il quale aveva dichiarato di trasportare flaconi di shampoo, creme da barba e confezioni di succhi di frutta per conto di amici. Tuttavia, la quantità di merce e l’atteggiamento sospetto hanno spinto gli agenti a effettuare un’ispezione più approfondita. La droga era abilmente occultata all’interno dei flaconi, rendendo difficile la sua individuazione. Le analisi successive hanno confermato che si trattava di circa 9 chili di cocaina pura, con un valore di mercato stimato intorno ai 700mila euro.

Le conseguenze legali e il valore della sostanza

L’arresto del cittadino spagnolo ha avuto immediate conseguenze legali. Dopo la scoperta della sostanza stupefacente, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Prato, dove dovrà affrontare accuse gravi legate al traffico di droga. La quantità di cocaina sequestrata è sufficiente a produrre oltre 58mila dosi, un dato che evidenzia l’entità del traffico e il potenziale danno alla comunità. Questo episodio sottolinea l’importanza della vigilanza e della cooperazione tra le forze dell’ordine per combattere il crimine organizzato e proteggere la società.