E’ finita nel peggiore dei modi, è stato infatti ritrovato il corpo senza vita di Luca Andriolo, l’escursionista di 59 anni di Belluno scomparso da 10 giorni. Il corpo è stato ritrovato in un canale.

Escursionista di Belluno scomparso da 10 giorni

A dare l’allarme la famiglia di Luca Andriolo, escursionista di 59 anni di Belluno di cui, da giorni non si avevamo più notizie: “da giorni non si hanno notizie di mio fratello e a lanciare il primo allarma è stato un amico che ha provato a contattarlo nei giorni scorsi senza ricevere risposta.” La sorella dell’escursionista ha anche aggiunto che l’ultima volta che il fratello era stato visto era il 31 marzo al supermercato, dove avrebbe detto che il giorno seguente avrebbe fatto un’escursione. Dopo la segnalazione sono partite le ricerche, la sua auto è stata ritrovata in località Staol del Doro nel comune di Sospirolo. Sul libro della vetta della Croce di Susin è stata trovata la sua firma del giorno primo di Aprile. Oggi il tragico epilogo.

Scomparso da giorni, escursionista di Belluno trovato morto in alta quota

Durante in volo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco con a bordo personale del Soccorso Alpini, è stato individuato il corpo di Luca Andriolo in un canale. L’escursionista, con molta probabilità, è scivolato finendo appunto all’interno di un canale. Sul luogo è scesa la squadra di soccorso per recuperare la salma.