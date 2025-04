Giallo a Varcaturo, in provincia di Napoli. Un uomo di 67 anni è stato trovato morto in casa con il volto tumefatto. Indagini in corso.

Misteriosa morte a Varcaturo: trovato il corpo di un 67enne con volto tumefatto

Un uomo di 67 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. L’uomo si chiamava Ferdinando Formisano e aveva il volto tumefatto. I Carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione al 112, si indaga per capire le cause delle morte del pensionato. La Procura di Napoli Nord ha infatti aperto un’inchiesta.

Misteriosa morte a Varcaturo: indagini in corso

Si indaga per capire le cause della morte di Ferdinando Formisano, il 67enne trovato morto in casa a Varcaturo con il volto tumefatto. Secondo il primo esame esterno del medico legale, l’uomo potrebbe essere morto per trauma cranico. I Carabinieri al momento non escludono alcuna ipotesi, solo l’autopsia potrà chiarire le cause esatte della morte del pensionato. La Procura di Napoli Nord, infatti, ha già aperto un’inchiesta.