La scomparsa dei due giovani

Due giovani di Olbia, di 24 e 20 anni, sono stati dichiarati dispersi dopo una battuta di pesca avvenuta sabato notte. I ragazzi erano usciti in mare a bordo di una barca in vetroresina con motore fuoribordo, ma non sono rientrati a casa, suscitando la preoccupazione dei familiari. La situazione è diventata critica quando, nella tarda serata, i familiari hanno contattato la guardia costiera per segnalare la loro assenza.

Attivazione delle ricerche

In risposta alla segnalazione, la capitaneria di porto ha immediatamente attivato le operazioni di ricerca. Sono stati mobilitati tutti i mezzi navali disponibili sia da Olbia che da Golfo Aranci. Le ricerche si sono intensificate con l’ausilio di un elicottero, che ha sorvolato la zona per cercare di individuare la barca o i due giovani. Le condizioni del mare e le condizioni meteorologiche sono state monitorate attentamente per garantire la sicurezza delle operazioni di ricerca.

Le difficoltà delle operazioni

Le ricerche in mare presentano sempre delle difficoltà, specialmente in situazioni di scarsa visibilità o in presenza di mare mosso. La guardia costiera ha fatto sapere che le operazioni continueranno fino a quando non verranno trovati i due ragazzi. La comunità locale è in apprensione e molti si sono uniti alle famiglie dei dispersi, sperando in un esito positivo. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare i numeri di emergenza.