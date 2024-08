Funerali Fausto Pinna, duecento amici per l'ultimo saluto: l'abbraccio a Iva ...

Più di duecento persone sono state accanto a Iva Zanicchi durante l’ultimo saluto al compagno Fausto Pinna, amore della sua vita dopo la separazione dal marito negli anni ’80. I due hanno trascorso insieme 37 anni, sempre uniti, in Brianza, dove hanno trascorso anche gli anni della malattia, un tumore ai polmoni diagnosticato nel 2021.

Nella chiesa di Santa Maria Assunta nessuna parata di vip. Erano presenti, però, tante persone comuni, alcune anche arrivate da lontano. Presente Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano. Iva Zanicchi ha seguito la cerimonia a capo chino, contenuta nel suo dolore. Prima delle benedizione finale, ha accolto l’invito di don Stefano Borri e ha preso in mano il microfono per parlare ai presenti.

Funerali di Fausto Pinna: “Malattia terribile, ma siamo stati sempre uniti”

“Io e Fausto ci siamo amati e rispettati. Abbiamo affrontato tutto insieme, anche questa malattia terribile. Nell’ultimo anno, poi, devo dire che è stata una sofferenza indicibile. Credo che se doveva scontare qualche peccato, per andare in paradiso, l’ha fatto qui in terra da vivo” ha dichiarato Iva Zanicchi, sottolineando che il suo compagno le ha sempre voluto bene e anche se la sofferenza era evidente, quando si avvicinava trovava la forza di mandarle dei baci. “Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti al funerale. Il 9 agosto gli italiani sono al mare a divertirsi: oggi chi è venuto ha voluto dimostrarmi tanto affetto. Un abbraccio a tutti con gratitudine” ha aggiunto la cantante, che ha voluto abbracciare fisicamente i presenti.