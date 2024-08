Lutto terribile per Iva Zanicchi: il marito Fausto Pinna è morto. Da tempo, l’uomo combatteva contro una brutta malattia, un tumore ai polmoni che non gli ha lasciato scampo. L’Aquila di Ligonchio è stata al suo fianco fino all’ultimo.

Una notizia terribile, che mai nessuno avrebbe voluto dare: Fausto Pinna è morto all’età di 74 anni. Il marito di Iva Zanicchi, malato da circa un anno di tumore ai polmoni, è deceduto alle prime luci dell’alba di giovedì 8 agosto 2024.

Un anno fa, Iva Zanicchi aveva deciso di interrompere i suoi concerti e gli impegni televisivi più importanti per stare vicino a suo marito. Di certo, Fausto Pinna è morto circondato dall’affetto della moglie e dei suoi familiari. I funerali si svolgeranno il 9 agosto alle ore 15:30 nella Chiesa di Santa Maria Assunta, a Lesmo, in provincia di Monza-Brianza.

Appena la notizia della morte di Fausto Pinna è diventata pubblica, amici e fan si sono stretti attorno a Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio non ha mai nascosto l’immenso amore per il marito. Recentemente, intervistata nel salotto di Verissimo, ha dichiarato:

“Con lui mi sono sempre divertita tanto, e ci divertiremo ancora. Ieri non stava bene per niente, sono andata fuori sul balcone e ho fumato una sigaretta. Sono rientrata in stanza, mi sono avvicinata per dargli un bacio. Lui mi ha detto ‘Lazzarona, hai fumato’. Il tumore a lui è venuto per il fumo. Lui è una quercia, adesso è un fuscellino, ma io sento dentro che lui ce la farà. Non mi sbaglio”.