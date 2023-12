Io Canto Generation, il talent musicale condotto da Gerry Scotti, si è concluso da poco con la vittoria di Marta Viola, quattordicenne di Chieri, in provincia di Torino, e proprio in questi giorni uno dei suoi coach ha fatto parlare di sé. Si tratta di Iva Zanicchi, recentemente intervistata da Nuovo Tv, che ha confessato di stare passando un periodo particolarmente difficile a causa della salute del compagno, Fausto Pinna.

La rivelazione shock di Iva Zanicchi sulla salute del compagno Fausto Pinna

“Sta molto male“. Ecco quello che ha confessato Iva Zanicchi al settimanale Nuovo Tv durante un’intervista. La cantante, che recentemente è stata coach a Io Canto Generation, ha parlato delle condizioni di salute del compagno, Fausto Pinna, che già a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo aveva spiegato come gli era stato diagnosticato un tumore ai polmoni. Pippi, così lo chiama Iva, è un produttore musicale conosciuto dalla cantante nel 1987, anno in cui è cominciata la lunga e solida relazione tra i due. “Fumava novanta sigarette al giorno, ma non ce lo aspettavamo,- aveva dichiarato Zanicchi a Verissimo- sembrava stesse bene, invece dopo quella terribile diagnosi gli hanno dato solo due mesi perché sembrava che non si potesse fare più nulla”. Questo ha portato la coppia ad attraversare un periodo particolarmente difficile, come ha rivelato durante la recente intervista la cantante.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna: chi è il compagno della cantante

Con una relazione che dura dal 1987, ma che non è mai sfociata nel matrimonio, quella formata da Iva Zanicchi e Fausto Pinna è una delle storie d’amore più longeve del panorama musicale italiano. Cantante amatissima lei, produttore musicale lui, i due sono sempre stati affiatatissimi, ma recentemente le loro vite hanno subito un cambiamento drastico che ha portato a un periodo molto difficile. Accanito fumatore, Fausto Pinna soffre infatti di un tumore ai polmoni, condizione che ha rivelato a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo. In occasione di una recente intervista Iva ha confessato che questa malattia ha cambiato la loro vita e ha invitato i lettori di Nuovo Tv a visitare gli anziani costretti nelle case di riposo, luogo che è stata costretta a frequentare a causa delle condizioni del compagno Fausto.

