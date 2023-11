Iva Zanicchi è inimitabile e, molto probabilmente, di artiste come lei non ne nasceranno più. Nel corso dell’ultima puntata di Io Canto Generation, l’Aquila di Ligonchio ha cantato Mon Amour di Annalisa e il risultato è stato sorprendente.

Iva Zanicchi canta Mon Amour di Annalisa

Durante l’ultima puntata di Io Canto Generation, talent condotto da Gerry Scotti su Canale 5, Iva Zanicchi ha cantato Mon Amour di Annalisa in compagnia della giovane Giulia Murrai. Anche se la ragazzina è stata eliminata durante le votazioni finali, l’esibizione dell’Aquila di Ligonchio è entrata nella storia.

L’esibizione di Iva in versione Annalisa è sorprendente

Iva, sfoggiando un completo viola a contrasto con un lungo cardigan fucsia, si è esibita con Giulia. Come hanno iniziato a cantare Mon Amour di Annalisa tutto lo studio di Io Canto Generation è esploso. Nessuno si aspettava che la Zanicchi potesse trovarsi tanto a suo agio con un brano del genere.

Iva Zanicchi artista insuperabile e inimitabile

Quando la giovane Giulia le ha proposto Mon Amour di Annalisa, Iva non si è tirata indietro, anzi. Ha accettato la sfida e il risultato è stato sorprendente. Ancora una volta, la Zanicchi si conferma insuperabile e inimitabile: artiste come lei sono rare e, probabilmente, non ne nasceranno più.