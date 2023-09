Iva Zanicchi, le parole su Silvio Berlusconi: gelo a Verissimo

Iva Zanicchi ha colto tutti di sorpresa omaggiando Silvio Berlusconi durante la ultima ospitata tv a Verissimo.

Iva Zanicchi: le parole su Silvio Berlusconi

Iva Zanicchi è stata protagonista di un curioso fuoriprogramma a Verissimo, dove lei stessa ha ammesso di voler ricordare e omaggiare Silvio Berlusconi. La padrona di casa del salotto tv e nuora dell’ex Premier, Silvia Toffanin, è rimasta ammutolita difronte alle parole della cantante e al suo omaggio che, evidentemente, è giunto per lei inaspettato.

“Se tu permetti vorrei dire una cosa, voglio ricordare una persona a me cara, e anche a te, più a te che a me, è Silvio Berlusconi. Scusa se ne parlo qui. Gli ho voluto bene. Nell’omelia bellissima del vescovo al funerale è però stata omessa una cosa, che lui era buonissimo, l’uomo più generoso mai incontrato. E faceva tanta beneficienza, senza che nessuno lo sapesse. Sai che quando andavo all’estero, ad esempio quando mi avevano ritirato il passaporto, a me e a tutti i musicisti per non pagarci, tra me pensavo: “Ora chiamo Berlusconi che così mi viene a prendere”. Mancando lui è venuto a mancare un appiglio”, ha dichiarato la cantante, che ha anche ammesso di aver ricevuto in dono due quadri da parte dell’ex premier e di aver ricevuto una sua telefonata dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle (durante il quale Silvio Berlusconi le avrebbe detto di raccontare le barzellette meglio di lei).

Al termine dell’omaggio della cantante è partito un lungo applauso e Silvia Toffanin è quasi scoppiata in lacrime. “Ne parlo qui, so che non avrei dovuto. Vedo Silvia che è leggermente in imbarazzo, ha la lacrima. Comunque io ti ho stimato tantissimo Silvio, ti ho voluto bene”, ha concluso la cantante.