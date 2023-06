Silvio Berlusconi è morto nella mattinata di oggi, 12 giugno 2023, all’età di 86 anni. I funerali dell’ex premier si svolgeranno mercoledì o giovedì, al Duomo di Milano.

Morto Silvio Berlusconi: quando e dove si terranno i funerali

La notizia della morte di Silvio Berlusconi sta facendo il giro del mondo in breve tempo. L’ex premier è deceduto questa mattina, 12 giugno 2023, alle 9.30, al San Raffaele di Milano, all’età di 86 anni. Secondo le prime indiscrezioni, apprese da Monza-News, i funerali del leader di Forza Italia si dovrebbero svolgere nella giornata di mercoledì 14 o giovedì 15 giugno 2023, probabilmente nel Duomo di Milano.

Silvio Berlusconi è morto al San Raffaele di Milano

Silvio Berlusconi si è spento all’età di 86 anni. Era ricoverato da venerdì scorso al San Raffaele di Milano, per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Le sue condizioni nella giornata di oggi erano gravissime, tanto che è subito scattato l’allarme per il suo stato di salute. All’ospedale San Raffaele di Milano sono accorsi il fratello Paolo Berlusconi, e poco dopo anche i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio, così come la compagna Marta Fascina, che è sempre rimasta al suo fianco. La situazione è precipitata nelle ultime ore, fino al decesso.