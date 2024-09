Durante il Grande Fratello, Pamela Petrarolo ha subito un attacco di malore. "Sollevatele le gambe!" era l'appello urgente.

L'ex concorrente di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, ha avuto un episodio di malessere dopo pranzo al Grande Fratello, dovuto possibilmente a mal di stomaco. È stato aiutata a sollevare le gambe e tranquillizzata dagli altri partecipanti. Questo episodio segue un altro malessere simile di Eleonora Cecere, anche lei ex partecipante di Non è la Rai, che recentemente si è sentita male e ha passato del tempo in bagno, sospettando che il cibo consumato potesse aver causato il suo disagio.

Pamela Petrarolo, ex partecipante di Non è la Rai, ha avuto un episodio di malessere dopo un pranzo al Grande Fratello. Questo incidente ha provocato spavento e la necessità di sollevare le sue gambe. Tutto è cominciato quando Shaila Gatta le ha praticato un massaggio rilassante e in seguito a qualche movimento, Petrarolo ha improvvisamente affermato “sento che mi sta risalendo il pollo col riso”, potendo essere una conseguenza di un mal di stomaco. Subito dopo è stata aiutata a sedersi e le sue gambe sono state sollevate. Eleonora Cecere e Luca Calvani hanno cercato di tranquillizzarla e aiutarla in quello scenario. Questo è il secondo incidente di malessere in una settimana dopo quello di Eleonora Cecere. Cecere, un altro ex volto di Non è la Rai, si è sentita male giorni fa e ha trascorso del tempo in bagno. Le sue colleghe hanno suggerito che avrebbe dovuto parlare in confessionale e considerare la possibilità di chiamare suo marito. Enzo Paolo Turchi ha suggerito che il suo malessere potrebbe essere dovuto al cibo che ha consumato. Più tardi, nel cuore della notte, Cecere è stata vista ancora risvegliata, lamentando un forte mal di stomaco, ma ha affermato di sentirsi un po’ meglio.